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В России заявили о желании Польши «отпилить кусок» Украины

Писатель Багиров заявил, что Польша хочет «отпилить кусок» Украины, на который «точит зуб»

Фото: Pixabay

Писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров в эфире радио Sputnik заявил, что Польша хочет «отпилить кусок» Украины, на который «всю жизнь точит зуб». По его мнению, Киев тоже ведет свою политику к разделу страны.

«Многие не знают, но это так: на Западной Украине внутренние проблемы нынешнего территориального образования, которое называется Украиной, ничуть не меньшего характера, а то и большего, чем на Восточной. Я еще сразу после начала спецоперации предупреждал, что поляки точно не останутся в стороне и отпилят кусок, на который они всю жизнь точили зуб. Сейчас мы это и наблюдаем», — указал Багиров.

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Он добавил, что и Киев, и Варшава говорят об особых отношениях двух стран. Писатель отметил, что не мог себе представитель подобной риторики, однако она наблюдается в настоящее время. По его словам, будет «введена какая-нибудь "приличная" конфигурация», чтобы отделить часть Западной Украины в пользу Польши.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, намерен передать ее западные территории Польше. По его словам, Варшава давно «вынашивала планы оккупации» украинских земель.

22 мая Зеленский сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент республики подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

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Марина Совина
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