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В ДНР сообщили о разминировании порта Мариуполя

Представитель НМ ДНР Басурин заявил о разминировании порта и акватории Мариуполя

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что порт и акватория Мариуполя разминированы. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что «фактически разминирована» как территория порта на земле, так и акватория близ него. «Идет процесс запуска порта в том объеме, как он должен работать», — добавил представитель Народной милиции.

Ранее Минобороны показало на видео, как инженерные подразделения Вооруженных сил России приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе порта Мариуполя.

23 мая Минобороны России также заявило, что российские саперные подразделения начали разминировать территорию «Азовстали».

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Антон Похиляк
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