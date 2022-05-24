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Парикмахер назвал еще одну модную прическу лета 2022 года

Звездный стилист Сид Хейс назвал скандинавские волны трендовой укладкой лета 2022 года

Кадр: Caroline Berg Eriksen / YouTube

Звездный стилист и амбассадор бренда BaByliss Сид Хейс назвал еще одну прическу, которая будет модной летом 2022 года. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Glamour.

Парикмахер заявил, что укладка под названием «скандинавские волны», которая предполагает небрежную завивку волос от корней, станет трендовой в предстоящем жарком сезоне. «Прическа выглядит так, будто вы и не укладывали волосы, что добавит вашему образу расслабленности», — считает специалист.

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По словам эксперта, обладательницы вьющихся волос могут добиться подобной прически, сделав косы на ночь. В то же время женщинам с прямыми от природы локонами следует воспользоваться утюжком. «Скандинавские волны — облегченная версия голливудских. Просто возьмите прядь и зажимайте ее горячими щипцами, следуя от корней до кончиков», — уточнил Хейс.

Собеседник издания также порекомендовал использовать текстурирующий спрей или лак для волос с легкой фиксацией, чтобы сохранить укладку на несколько дней. «Главное — небрежность. Можете даже расчесать полученные волны расческой!» — высказался он в заключение.

Ранее модные редакторы портала Hypebae перечислили самые актуальные прически с челками. Журналисты сообщили, что в нынешнем сезоне хитом станут уложенные набок и выше бровей челки, а также зауженная челка-шторка, кудрявая и плетеная челки. Кроме того, в перечень попали «кукольные» и рваные челки.

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Майя Пономаренко
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