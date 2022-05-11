Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые актуальные прически с челкой

Модные редакторы Hypebae назвали кудрявые и рваные челки новым трендом

Фото: Francois Durand / Getty Images

Модные редакторы портала Hypebae назвали самые актуальные прически с челками. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, по словам журналистов, в нынешнем сезоне станут уложенные набок и выше бровей челки, а также зауженная челка-шторка, кудрявая и плетеная челки. Кроме того, в список попали «кукольные» и рваные челки. В качестве примеров специалисты привели недавние стрижки модели Беллы Хадид и актрисы Селены Гомес. Помимо этого, редакторы выделили челку-пикси и челку с тупыми концами.

Фото: @selenagomez

В заключение эксперты отметили, что к стрижке челки надо подойти ответственно. Собеседники издания порекомендовали обратиться за помощью в салон красоты, чтобы избежать ошибок. «Стрижка челки — это еще та головоломка. Один неверный шаг и вам придется ждать, пока ваши волосы отрастут. Важно знать, что определенный стиль челки подходит к определенной форме лица», — предупредили они.

В апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. По словам мастера, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли план Байдена развязать войну между НАТО и Россией
Финская энергетическая компания уйдет с российского рынка
Депутат Госдумы призвал регионы Украины последовать примеру Крыма
Перечислены улицы в Москве с новой дорожной схемой движения
При взрыве в российской воинской части погиб человек
Названы самые актуальные прически с челкой
В США модернизируют беспилотники Reaper
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Называвшийся сотрудником ФСБ россиянин попался на взятке
Стюардессы назвали недопустимую одежду для полетов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.