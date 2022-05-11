Названы самые актуальные прически с челкой

Модные редакторы Hypebae назвали кудрявые и рваные челки новым трендом

Модные редакторы портала Hypebae назвали самые актуальные прически с челками. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, по словам журналистов, в нынешнем сезоне станут уложенные набок и выше бровей челки, а также зауженная челка-шторка, кудрявая и плетеная челки. Кроме того, в список попали «кукольные» и рваные челки. В качестве примеров специалисты привели недавние стрижки модели Беллы Хадид и актрисы Селены Гомес. Помимо этого, редакторы выделили челку-пикси и челку с тупыми концами.

Фото: @selenagomez

В заключение эксперты отметили, что к стрижке челки надо подойти ответственно. Собеседники издания порекомендовали обратиться за помощью в салон красоты, чтобы избежать ошибок. «Стрижка челки — это еще та головоломка. Один неверный шаг и вам придется ждать, пока ваши волосы отрастут. Важно знать, что определенный стиль челки подходит к определенной форме лица», — предупредили они.

В апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. По словам мастера, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.