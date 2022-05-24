Американский конгрессмен заявил о прокси-войне Запада с Россией на Украине

Американский конгрессмен Мултон назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией

Американский конгрессмен Сет Мултон назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада с Россией. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

По его словам, это опосредованная война в том смысле, что Украина ведет боевые действия, а западные страны поставляют ей вооружение, технологии и другие средства. Американский политик указал на то, что «во многих смыслах это битва России и Запада», который в значительной степени представлен США и возглавляется ими.

Отмечается, что заявление Мултона противоречит официальной позиции Вашингтона, который открещивается от участия в конфликте на Украине.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки. Переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца, убежден дипломат. В противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». Киссинджер считает, что в идеале Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел, иначе в Европе возникнет огромный очаг нестабильности.

