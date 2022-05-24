Мужчина преодолел полмира ради первой встречи с девушкой с сайта знакомств

Daily Mail: 32-летний шотландец преодолел полмира ради первой встречи с девушкой в Чикаго

Патрик Кэмпбелл из Шотландии преодолел полмира ради свидания с девушкой с сайта знакомств. В своем TikTok-аккаунте 32-летний мужчина признался, что сначала смутился, узнав настоящий адрес заинтересовавшей его девушки, но затем пролетел 8000 километров ради первой встречи в Чикаго, рассказало издание Daily Mail.

По словам шотландца, во время пандемии он расстался со своей девушкой и решил впервые попытать удачу на сайте знакомств. На его анкету откликнулась Бриджит Келли, и у молодых людей завязалось общение. Мужчина не сразу понял, что его новая знакомая находится за несколько тысяч километров от него. «Я думал, она из Эдинбурга. А оказалось, что из Америки, из города под названием Нью-Гларус. Меня это действительно смутило», — поделился своими сомнениями молодой человек.

Пару месяцев они общались онлайн и, по словам Патрика, неплохо ладили. Внезапно девушке пришла в голову идея пригласить его на свадьбу в Америку. После некоторых раздумий он согласился.

16 мая молодой человек вылетел в Глазго, оттуда отправившись в Дублин, затем в Чикаго и наконец оказался в родном городе Бриджит. Патрик признался, что очень нервничал, потому что никогда ранее не был в Америке и вообще не понимал, как пройдет их первая встреча. В итоге выяснилось, что он зря волновался: с самой первой минуты в аэропорту Бриджит проявляла симпатию и дружелюбие. Выяснилось, что девушка специально расширила фильтры знакомства, чтобы найти кого-то из Шотландии.

«Честно говоря, мы просто польщены и благодарны всем людям, которых вдохновила наша история. Мы сделали это не для того, чтобы вызвать ажиотаж. Но мы можем понять, почему, услышав наш рассказ, так много людей подумали о романтических книгах или фильмах. Мы и сами ошеломлены нашей собственной историей. Если бы нам сказали еще в начале марта, что это произойдет к концу мая, мы бы просто не поверили. Но тогда мы почувствовали вдохновение. И все просто казалось нам правильным», — поделилась пара своими впечатлениями с изданием Daily Mail. Молодые люди признались, что это свидание стало лучшим в их жизни.

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