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Россиянам назвали способ распознать лжеца в разговоре

Психолог Евгения Канина: слишком разговорчивые собеседники часто врут

Фото: Cherrydeck / Unsplash

Семейный психолог Евгения Канина назвала россиянам способ распознать лжеца. В интервью для AltaPress она перечислила признаки, по которым можно выявить ложь в разговоре и вывести собеседника на чистую воду.

Канина советует обратить внимание на манеру ответа собеседника. Так, если на прямой вопрос человек отвечает утвердительно, но при этом имея в виду что-то свое — стоит насторожиться. Психолог объяснила это на понятном примере: «Если в ответ на вопрос, есть ли у человека профильное образование, он отвечает что-то вроде "Ой, я сейчас охватил много сфер деятельности! Люблю изучать новое", это указывает на нечестность вашего визави».

Если собеседник выдает много информации не по теме и неожиданно стал слишком разговорчив, то, по мнению психолога, это часто свидетельствует о лжи. «Когда человек лукавит, он стремится в разговоре выдавать какие-то яркие детали. Причем спустя время может даже не вспомнить, что говорил о них. Или ставить в своем рассказе юмористические акценты, отвлекающие от сути», — объяснила Канина.

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Эксперт предупреждает: прежде чем пытаться вывести собеседника на чистую воду, стоит разобраться, действительно ли это нужно. Канина считает, что докапываться до истины стоит лишь, если лгущий собеседник — это близкий человек. Также она считает нужными поиски правды для тех, у кого это профессиональная необходимость. Психолог обратила внимание, что чаще всего во лжи подозревают других те, кто сами склонны к вранью.

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Елена Матвиенко
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