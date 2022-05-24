Шредер отказался от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»

Экс-канцлер ФРГ Шредер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»

Бывший глава правительства Германии Герхард Шредер, занимавший данный пост с 1998 по 2005 год, отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил экс-канцлер ФРГ на онлайн-платформе Linkedin, он «давно отказался» от выдвижения своей кандидатуры в наблюдательный совет российского энергетического концерна. По словам Шредера, он также сообщил о своем решении компании.

Ранее Шредер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Аналогичное решение принял глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. После этого действующий глава правительства Германии Олаф Шольц призвал Шредера покинуть все должности в российских компаниях, а не только в вышеуказанной.