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Шредер отказался от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»

Экс-канцлер ФРГ Шредер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома»
Герхард Шредер

Герхард Шредер . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший глава правительства Германии Герхард Шредер, занимавший данный пост с 1998 по 2005 год, отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил экс-канцлер ФРГ на онлайн-платформе Linkedin, он «давно отказался» от выдвижения своей кандидатуры в наблюдательный совет российского энергетического концерна. По словам Шредера, он также сообщил о своем решении компании.

Ранее Шредер сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Аналогичное решение принял глава предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. После этого действующий глава правительства Германии Олаф Шольц призвал Шредера покинуть все должности в российских компаниях, а не только в вышеуказанной.

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Ксения Назарова
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