Глава Минобороны Шойгу заявил, что Запад «отрицает неонацизм на Украине»

Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам министра, США и Европа также отказываются признавать, в частности, факты пыток российских военнослужащих на Украине.

Ранее аналогичное заявление делал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он считает, что Запад «слеп» в отношении неонацизма на Украине. Россия не будет попустительствовать этому молчанию, заявил политик.

19 мая кандидат политических наук, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о своей недавней поездке в Мариуполь и показал видеоинтервью с местными жителями, которые рассказали о зверствах украинских военных и о наркомании среди участников нацбатальонов.