Интернет Starlink набрал рекордную скорость

Wccftech: скорость спутникового интернета Starlink в США превысила 300 мегабит в секунду

В США зафиксировали рекордную скорость спутникового интернета Starlink от SpaceX. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа ссылаются на публикацию на Reddit пользователя под ником DullKn1fe. Согласно материалам, абонент Starlink, проживающий в сельской местности штата Висконсин, смог зафиксировать скорость 301 мегабит в секунду с задержкой 78 миллисекунд. По словам авторов издания, это первый случай, когда скорость загрузки через спутники Starlink превышает 300 мегабит в секунду.

Авторы обратили внимание, что в марте другой пользователь Starlink из штата Калифорния заметил, что спутниковый интернет набрал скорость 299 мегабит в секунду. Тот же пользователь рассказал, что спустя некоторое время скорость его интернет-соединения по спутнику упала до 1,23 мегабит в секунду.

Специалисты отметили, что Starlink регулярно достигает новых скоростных рекордов. Однако сеть через спутники остается менее стабильной, чем обычное интернет-соединение. Также при высокой скорости сохраняется проблема задержки сигнала, которая затрудняет использование стриминговых сервисов.

В начале мая SpaceX анонсировала новую тарифную опцию Starlink, которая позволяет использовать спутниковый интернет в поездках. Из материалов компании следует, что, доплачивая 25 долларов к своему тарифу, абонент может перемещать терминал для приема сигнала между несколькими локациями.