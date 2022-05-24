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Эндокринолог назвала неочевидную для здоровья пользу свеклы

Эндокринолог Лазуренко: употребление свеклы улучшает работу нервной системы

Фото: pixabay

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко заявила, что включение в рацион свеклы принесет пользу здоровью. В беседе с телеканалом «Москва 24» она назвала неочевидные свойства этого корнеплода.

Специалист сказала, что благодаря большому количеству бетаина регулярное употребление ботвы и корня свеклы улучшает работу центральной нервной системы. «Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала», — пояснила Лазуренко.

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Также, по словам эндокринолога, свекла содержит клетчатку, улучшающую микрофлору кишечника, витамин С, который помогает усвоению железа в организме, и витамины группы В, нормализующие работу пищеварительной системы.

В заключение Лазуренко напомнила, что в свежем виде свекла обладает желчегонным эффектом и способствует очистке печени, но этот продукт можно есть и в отварном, и в запеченном с кожурой виде. Благодаря высокому содержанию пектина кожура улучшает работу желудочно-кишечного тракта и избавляет от запоров.

Ранее стало известно, что из-за редкой болезни китаянка Энджи Йен после операции на миндалинах начала говорить с ирландским акцентом, хотя никогда в жизни не была в Ирландии. После года обследований врачи смогли установить причину такого побочного эффекта после хирургического вмешательства. Специалисты уверяют, что женщина страдает от редчайшего расстройства, которое называется синдромом иностранного акцента.

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Наталья Обрядина
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