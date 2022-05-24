Шойгу предупредил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

Глава Минобороны Шойгу заявил, что возникла угроза создания Украиной ядерного оружия

Глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил о возникшей реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия и средств доставки. Об этом он заявил во вторник, 24 мая, в ходе заседания Совета министров обороны стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, на территории Украины сформировали сеть из более чем 30 биолабораторий, которая была задействована в военно-биологической программе США. «Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств», — добавил он.

Ранее стало известно, что в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране.

13 мая сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым размещение ядерного оружия НАТО на Украине. По его словам, подобный шаг — верный путь к апокалипсису. Член Совфеда подчеркнул, что подобное должно быть исключено при всех обстоятельствах.