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Шойгу предупредил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

Глава Минобороны Шойгу заявил, что возникла угроза создания Украиной ядерного оружия
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу предупредил о возникшей реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия и средств доставки. Об этом он заявил во вторник, 24 мая, в ходе заседания Совета министров обороны стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, на территории Украины сформировали сеть из более чем 30 биолабораторий, которая была задействована в военно-биологической программе США. «Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств», — добавил он.

Ранее стало известно, что в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране.

13 мая сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым размещение ядерного оружия НАТО на Украине. По его словам, подобный шаг — верный путь к апокалипсису. Член Совфеда подчеркнул, что подобное должно быть исключено при всех обстоятельствах.

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Варвара Кошечкина
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