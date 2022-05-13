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В Совфеде назвали недопустимый шаг Запада на Украине

Сенатор Пушков предрек апокалипсис в случае размещения НАТО ядерного оружия на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым размещение ядерного оружия НАТО на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный шаг — верный путь к апокалипсису. Член Совфеда подчеркнул, что подобное должно быть исключено при всех обстоятельствах.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос о вероятности ядерной эскалации, а также об обстоятельствах, при которых Москва будет считать оправданным ядерный удар. По его словам, странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающей ей, следует учитывать все варианты. Помимо этого, зампостпреда России при ООН добавил, что, если есть экзистенциальная угроза для страны, тогда, по его мнению, Москва может применить ядерное орудие.

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Марина Совина
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