В Совфеде назвали недопустимый шаг Запада на Украине

Сенатор Пушков предрек апокалипсис в случае размещения НАТО ядерного оружия на Украине

Сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым размещение ядерного оружия НАТО на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный шаг — верный путь к апокалипсису. Член Совфеда подчеркнул, что подобное должно быть исключено при всех обстоятельствах.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос о вероятности ядерной эскалации, а также об обстоятельствах, при которых Москва будет считать оправданным ядерный удар. По его словам, странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающей ей, следует учитывать все варианты. Помимо этого, зампостпреда России при ООН добавил, что, если есть экзистенциальная угроза для страны, тогда, по его мнению, Москва может применить ядерное орудие.