Российский дипломат предупредил о последствиях угроз ядерной державе

Зампостпреда России Полянский призвал учитывать все варианты при угрозах ядерной державе

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос о вероятности ядерной эскалации, а также об обстоятельствах, при которых Москва будет считать оправданным ядерный удар. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающей ей, следует учитывать все варианты. При этом Полянский отметил, что он не военный, и не ему делать подобные заключения. Он подчеркнул, что является дипломатом и не относится к кругам, принимающим решения по ядерной стратегии.

Помимо этого, зампостпреда России при ООН добавил, что, если есть экзистенциальная угроза для страны, тогда, по его мнению, Москва может применить ядерное орудие.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что отказ Запада смириться с утверждением многополярного мира грозит миру конфликтами с риском ядерной катастрофы. По словам сенатора, в первой половине XXI века мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство, а отступление Запада от иной модели общественного устройства, кроме «либеральной демократии», будет сопровождаться интенсивными конфликтами. При этом экономика, считает Пушков, будет «раз за разом становиться жертвой политических решений».

