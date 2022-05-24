Володин отреагировал на выделение США 40 миллиардов долларов Украине

Володин заявил, что от 40 миллиардов долларов помощи США Украине перейдет только 15%

От 40 миллиардов долларов помощи США Украине перейдет только 15 процентов от выделяемой суммы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов. В документе говорится, что речь идет о «дополнительных чрезвычайных ассигнованиях федеральным ведомствам».

Как утверждает спикер Госдумы, 35 процентов от выделяемой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил США, 45,2 процента — на другие страны. Еще 4,8 процента от 40 миллиардов долларов — на помощь беженцам, возобновление работы американского посольства на Украине и другую дипломатическую поддержку.

Володин заявил, что выплачивать американцам долг будут сами украинцы, подчеркнув, что в Соединенных Штатах уже говорят о неспособности Киева в будущем самостоятельно обслуживать госдолг. Из-за этого, по словам спикера Госдумы, из Украины забирают последние ресурсы, в частности, зерно.

«Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны», — подытожил Володин.

До подписания Байденом законопроекта о помощи Киеву сенатор Митч Макконнелл сообщил, что пакет помощи Украине поможет открыть порт Одессы, отметив, что, в противном случае «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке».

Сенат одобрил законопроект о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины 19 мая. В США на инициативу отреагировали неоднозначно: ее противники утверждают, что правительство страны должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не перечислять средства другим государствам.