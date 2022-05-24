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ВОЗ и Красный Крест прекратили поставки жизненно важных лекарств в ЛНР и ДНР

ВОЗ и МККК прекратили поставки жизненно важных препаратов в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) жизненно важных лекарств, пишет РИА Новости.

В этот перечень вошли препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИД, а также туберкулезом. О прекращении поставок по гуманитарной линии главные врачи профильных учреждений ЛНР и ДНР сообщили министрам здравоохранения республик.

По оценкам врачей, существует опасность того, что больные в скором времени останутся без лекарств, в том числе инсулина, который необходим им для выживания.

21 мая «Поезд помощи Донбассу» встретили в ДНР. В Луганск железнодорожный состав прибыл 20 мая. Жителям республик доставили продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медпомощи беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. В числе безвозмездных услуг — первичная медико-санитарная помощь, вакцинация, а также выдача лекарств по рецептам врачей. Помимо этого, беженцам будут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь, если она является неотложной.

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Варвара Кошечкина
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