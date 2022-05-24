Названы цифровые валюты на смену доллара

Аналитик Васильев допустил вытеснение доллара цифровыми валютами России и Китая

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что «заморозка» российских валютных резервов ослабила веру в доллар, евро и другие резервные валюты. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев напомнил, что США давно обещали отключить «неугодные» государства от долларовой системы. Россия, Китай и ряд других стран превзошли Федрезерв и Европейский Центробанк в изучении национальных цифровых валют. Он назвал цифровые рубль, юань валютами будущими лидерами и допустил вытеснение доллара ими.

«Лидером по внедрению своей цифровой валюты является Китай. Цифровой юань тестируется с 2020 года и охватывает уже 140 миллионов человек или десятую часть населения КНР», — подчеркнул аналитик.

В 2022 году эксперименты с цифровым рублем запустили в ряде российских банках. Позже Центробанк планирует представить дорожную карту по внедрению новой валюты. Васильев спрогнозировал, что Россия и Китай превратят национальные цифровые валюты в массовое платежное средство, что уменьшит влияние доллара.

«Уменьшение влияния доллара будет происходит постепенно и переход от долларо-центричной системы, вероятно, займет от нескольких лет до десяти лет. Можно ожидать, что существенно возрастёт глобальная роль юаня и региональных валют, таких как российский рубль, индийская рупия», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Это зафиксировали в мае, следует из данных Мосбиржи.