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В ДНР выпустили почтовую марку в поддержку спецоперации

«Почта Донбасса» выпустила марку и открытку в поддержку спецоперации на Украине

Изображение: Почта Донбасса

В Донецкой народной республике (ДНР) выпустили почтовую марку и открытку в поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Почта Донбасса».

В пресс-службе госпредприятия заявили, что с 24 мая в обращение вводится новая марка № 286 «Zакат нацизма». На ней изображен символ спецоперации — латинская буква Z, перечеркивающая затемненную эмблему украинского полка «Азов». Указанная композиция в свою очередь располагается на фоне пылающего металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где в течение нескольких недель, находясь в окружении, укрывались украинские военные.

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Отмечается, что марка была выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров, а ее номинальная стоимость составляет 48 рублей. В дополнение к ней можно приобрести тематическую открытку с аналогичным рисунком, которую напечатали в количестве 2 тысячи экземпляров. Ее номинальная стоимость — 35 рублей.

20 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о переходе территории завода «Азовсталь» под полный контроль российских вооруженных сил. По его словам, с 16 мая в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были заблокированы на комбинате.

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Алевтина Запольская
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