В ДНР заявили о боокировке ВСУ на территории завода «Азовсталь»

Представитель НМ ДНР Басурин заявил, что силы ДНР заблокировали ВСУ на заводе «Азовсталь»

Заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что силы ДНР заблокировали группировку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азовсталь». Его слова в субботу, 26 марта, приводит «Интерфакс».

«В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода "Азовсталь"», — сообщил представитель Народной милиции.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Донбассе погибли шесть бойцов ДНР, 22 получили ранения.

25 марта Басурин заявил, что за последние сутки силы ДНР уничтожили 58 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что военнослужащим НМ удалось ликвидировать две огневые позиции гаубиц Д-30, огневую позицию танка, зенитную установку ЗУ-30, танк, БМП и две бронированные машины, а также захватить танк, БМП, две бронемашины и два грузовика украинских военных.