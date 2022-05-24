Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ

Президент Чехии Земан отказал 11 гражданам в просьбе разрешить им присоединиться к ВСУ
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Чехии Милош Земан не разрешил группе граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек в Twitter.

Автор публикации пояснил, что глава государства отказал 11 чехам в просьбе разрешить им вступить в состав подразделений украинской армии, опираясь на отрицательную рекомендацию Минобороны республики.

При этом двумя неделями ранее Земан разрешил 103 чешским гражданам служить наемниками в ВСУ. Он подписал постановление о согласии после их обращения, поданного в соответствии с законом о воинской повинности.

23 мая власти Чехии передали Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы, заявил сообщил министр обороны США Ллойд Остин. До этого Прага поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки vz.77 Dana калибра 152 миллиметра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности штурма Красного Лимана
«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины
Вооруженный охранник взял в плен трех девушек в Екатеринбурге
WhatsApp перестанет работать у тысяч пользователей
Тамада полюбила жениха с проведенной ей свадьбы и через год вышла за него замуж
Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ
В новом шоу Balenciaga увидели старую одежду Adidas по завышенным в 35 раз ценам
В Греции заявили о сокрытии правительством отправки тяжелого вооружения Украине
Испания сняла все ограничения на выдачу виз россиянам
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.