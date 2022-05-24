Президент Чехии не разрешил 11 гражданам вступить в ряды ВСУ

Президент Чехии Земан отказал 11 гражданам в просьбе разрешить им присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Милош Земан не разрешил группе граждан вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек в Twitter.

Автор публикации пояснил, что глава государства отказал 11 чехам в просьбе разрешить им вступить в состав подразделений украинской армии, опираясь на отрицательную рекомендацию Минобороны республики.

При этом двумя неделями ранее Земан разрешил 103 чешским гражданам служить наемниками в ВСУ. Он подписал постановление о согласии после их обращения, поданного в соответствии с законом о воинской повинности.

23 мая власти Чехии передали Украине вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы, заявил сообщил министр обороны США Ллойд Остин. До этого Прага поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки vz.77 Dana калибра 152 миллиметра.