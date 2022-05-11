Власти Чехии разрешили гражданам служить наемниками в ВСУ

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам вступить в состав украинской армии

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чешским гражданам официально вступить в состав украинской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в Twitter-аккаунте.

«Президент республики Милош Земан подписал постановление о своем согласии со вступлением в вооруженные силы Украины (ВСУ) 103 граждан [Чехии] на основании их обращения, поданного в соответствии с законом номер 585/2004 о воинской повинности. Свою подпись под документом также должен поставить глава правительства [Петр Фиала]», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Согласно чешским законам, граждане страны имеют право служить наемниками в других странах только с разрешения президента. Согласно информации чешских властей, в марте этого года прошение о службе в ВСУ подали около 300 человек.

11 мая посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих в Донбассе на стороне Украины. Он объяснил, что наемники прибыли с целью убивать и зарабатывать деньги, в то время как республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь».