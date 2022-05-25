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В США оценили российские «черные дыры»

19FortyFive: преимуществом российских подлодок проектов 636 и 877 является малошумность
Подводная лодка «Варшавянка»

Подводная лодка «Варшавянка». Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Дизель-электрические подводные лодки проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», которые называют «черными дырами» из-за малошумности, составляют основу ударных сил российского подводного флота. В публикации 19FortyFive оценили возможности подлодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

Преимуществом подводных лодок проектов 636 и 877 является малошумность. Подводные лодки получили каплевидный корпус со специальным покрытием, которое поглощает шум. Также российские дизель-электрические субмарины оснащены резиновой платформой для двигателей, которая снижает уровень вибраций.

Отмечается, что «Варшавянки» могут пробыть под водой до 260 часов. В арсенал подводных лодок входят торпеды и крылатые ракеты «Калибр».

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Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» стали развитием экспортной модификации субмарин проекта «Палтус». На вооружении ВМФ России находятся подлодки проекта 636.3, которые отличаются меньшим уровнем подводного шума.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц сообщил, что подводные силы ТОФ получат дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» и две атомных субмарины в 2022 году.

В апреле стало известно, что судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» завершило второй этап заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки Б-586 «Кронштадт».

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Даниил Иринин
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