Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча

Вратарь «Химок» Лантратов толкнул болл-боя во время стыкового матча против «СКА-Хабаровск»

Вратарь футбольного клуба «Химки» Илья Лантратов напал на болл-боя во время стыкового матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается в Telegram-канале дальневосточной команды.

Во втором тайме голкипер перепрыгнул через рекламный щит и попросил болл-боя отдать мяч. После этого футболист толкнул мальчика, в результате чего тот упал. В «СКА-Хабаровск» поступок соперника назвали ужасным. Позже Лантратов еще раз покинул поле и обматерил болл-боев.

После инцидента зрители освистывали каждое касание мяча вратарем. По информации «Матч ТВ», после окончания встречи Лантратов извинился перед болл-боем и подарил ему футболку.

Первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне прошел в Хабаровске. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 14-й минуте забил защитник Эммерсон.