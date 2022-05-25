Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уго Дельен
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Айла Томлянович
Сегодня
16:45 (Мск)
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Каролин Гарсия
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
СКА-Хабаровск
1:0
Завершен
Химки
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Уфа
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Рома
Сегодня
22:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча

Вратарь «Химок» Лантратов толкнул болл-боя во время стыкового матча против «СКА-Хабаровск»
Илья Лантратов

Илья Лантратов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь футбольного клуба «Химки» Илья Лантратов напал на болл-боя во время стыкового матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается в Telegram-канале дальневосточной команды.

Во втором тайме голкипер перепрыгнул через рекламный щит и попросил болл-боя отдать мяч. После этого футболист толкнул мальчика, в результате чего тот упал. В «СКА-Хабаровск» поступок соперника назвали ужасным. Позже Лантратов еще раз покинул поле и обматерил болл-боев.

После инцидента зрители освистывали каждое касание мяча вратарем. По информации «Матч ТВ», после окончания встречи Лантратов извинился перед болл-боем и подарил ему футболку.

Первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне прошел в Хабаровске. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 14-й минуте забил защитник Эммерсон.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предложения Италии по Украине оторванными от реальности
Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали за неуважение к Лаврову
Борис Джонсон извинился за вечеринки в разгар пандемии
В Киеве сообщили о дефиците соли
Иран использовал документы ООН для сокрытия разработок ядерного оружия
НАТО отказалась нести ответственность за бомбардировки Сербии в 1999-м
В Риге снесут «прославляющий советский режим» памятник
Родители Алисы Тепляковой подали три иска в суд на университет
Российский вратарь толкнул болл-боя во время матча
Адель появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.