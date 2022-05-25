Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский диетолог назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья

Диетолог Антонова: важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха для похудения

Фото: ROMAN ODINTSOV / Pexels

Российский диетолог Наталья Антонова назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья. Ее комментарии приводит «Общественная служба новостей».

Специалистка заявила, что потеря не более одного килограмма в неделю или трех-четырех килограммов в месяц является нормой для худеющего человека. При этом важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха, а именно, засыпать до 23 часов вечера и спать не менее семи часов.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

В беседе с изданием Антонова дала несколько советов как быстро похудеть и не навредить своему организму. В первую очередь доктор порекомендовала употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, чтобы избежать отеков. Также эксперт предложила исключить из рациона быстрые углеводы, к которым относятся сахар и выпечка. Однако она подчеркнула, что нужно добавить как можно больше блюд с высоким содержанием белка, чтобы добиться желаемого результата. «Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», — пояснила Антонова.

В заключение диетолог посоветовала включить в повседневную жизнь ежедневную физическую активность, в том числе проходить как минимум по 10-20 тысяч шагов в день.

Раннее в мае российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. По мнению врача, главной причиной является ограничение калорий. Доктор пояснила, что во время жесткой диеты худеющий человек испытывает стресс и в результате начинает потреблять еще больше еды, чем до срыва.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС оказалось достаточно урана для производства ядерного оружия
В ООН допустили ядерный конфликт на Украине
Российский хоккеист посочувствовал Джонни Деппу и заявил об абьюзе в отношениях
В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов
Врач оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Россия задумалась о запрете поставок цветных металлов за рубеж
Врач озвучила рецепт самодельного напитка от обезвоживания
Российский диетолог назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья
В Москве рабочий погиб при обрушении стены поликлиники
Путин спрогнозировал рост цен по итогам года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.