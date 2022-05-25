Российский диетолог назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья

Диетолог Антонова: важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха для похудения

Российский диетолог Наталья Антонова назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья. Ее комментарии приводит «Общественная служба новостей».

Специалистка заявила, что потеря не более одного килограмма в неделю или трех-четырех килограммов в месяц является нормой для худеющего человека. При этом важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха, а именно, засыпать до 23 часов вечера и спать не менее семи часов.

В беседе с изданием Антонова дала несколько советов как быстро похудеть и не навредить своему организму. В первую очередь доктор порекомендовала употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, чтобы избежать отеков. Также эксперт предложила исключить из рациона быстрые углеводы, к которым относятся сахар и выпечка. Однако она подчеркнула, что нужно добавить как можно больше блюд с высоким содержанием белка, чтобы добиться желаемого результата. «Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», — пояснила Антонова.

В заключение диетолог посоветовала включить в повседневную жизнь ежедневную физическую активность, в том числе проходить как минимум по 10-20 тысяч шагов в день.

Раннее в мае российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. По мнению врача, главной причиной является ограничение калорий. Доктор пояснила, что во время жесткой диеты худеющий человек испытывает стресс и в результате начинает потреблять еще больше еды, чем до срыва.