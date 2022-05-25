Российский диетолог назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья
Российский диетолог Наталья Антонова назвала способ похудеть за месяц без вреда для здоровья. Ее комментарии приводит «Общественная служба новостей».
Специалистка заявила, что потеря не более одного килограмма в неделю или трех-четырех килограммов в месяц является нормой для худеющего человека. При этом важно соблюдать режим ежедневной активности и отдыха, а именно, засыпать до 23 часов вечера и спать не менее семи часов.
В беседе с изданием Антонова дала несколько советов как быстро похудеть и не навредить своему организму. В первую очередь доктор порекомендовала употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, чтобы избежать отеков. Также эксперт предложила исключить из рациона быстрые углеводы, к которым относятся сахар и выпечка. Однако она подчеркнула, что нужно добавить как можно больше блюд с высоким содержанием белка, чтобы добиться желаемого результата. «Добавив белковую составляющую в каждый прием пищи мы надолго сохраним чувство сытости. А обогащение рациона зелеными овощами, богатыми клетчаткой, будет способствовать правильной работе кишечника», — пояснила Антонова.
В заключение диетолог посоветовала включить в повседневную жизнь ежедневную физическую активность, в том числе проходить как минимум по 10-20 тысяч шагов в день.
Раннее в мае российский акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала основную ошибку худеющих. По мнению врача, главной причиной является ограничение калорий. Доктор пояснила, что во время жесткой диеты худеющий человек испытывает стресс и в результате начинает потреблять еще больше еды, чем до срыва.