Стали известны сделавшие Дзюбе предложения иностранные клубы

«Матч ТВ»: футболист Артем Дзюба может перейти в клубы Китая и Дубая

Футбольный менеджер Юрий Белоус назвал страны, чьи клубы сделали предложения российскому нападающему Артему Дзюбе. Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

Из заявления Белоуса стало известно, что футболист может перейти в клубы Главной лиги футбола (MLS), китайского чемпионата, а также в команду из Дубая. «По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — рассказал он.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 28 матчах.