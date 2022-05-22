«Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы
Петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Благодарим за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!» — говорится в заявлении. В клубе также отметили, что игрок продолжит карьеру в новой команде, в какой именно — не уточняется.
Дзюба объявил об уходе из «Зенита» ранее в воскресенье, 22 мая. Футболист в соцсетях опубликовал ролик, в котором предстал в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.
Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.