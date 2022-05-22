Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
19:17
1-я четверть
live
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|38-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
20:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
22:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Спорт

«Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы

Петербургский «Зенит» официально объявил об уходе Артема Дзюбы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Благодарим за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!» — говорится в заявлении. В клубе также отметили, что игрок продолжит карьеру в новой команде, в какой именно — не уточняется.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» ранее в воскресенье, 22 мая. Футболист в соцсетях опубликовал ролик, в котором предстал в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
Эксперт объяснил решение Зеленского наделить граждан Польши особым статусом
Верховная рада проголосовала за продление мобилизации на Украине
Магазины косметики французской сети L'Occitane открылись в Москве
Сочувствующие России жители Еревана собрались у посольства РФ
Раскрыты способы вернуть деньги за невозвратный билет
Доктор Мясников объяснил опасность длительных разговоров по телефону
Британским семьям предрекли «топливную нищету»
Большинство итальянцев выступило за мирные переговоры с Россией
В России оценили заявление генерала США о риске конфликта с Москвой и Пекином
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.