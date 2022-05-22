«Зенит» официально объявил об уходе Дзюбы

Петербургский «Зенит» официально объявил об уходе Артема Дзюбы

Петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Благодарим за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы!» — говорится в заявлении. В клубе также отметили, что игрок продолжит карьеру в новой команде, в какой именно — не уточняется.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» ранее в воскресенье, 22 мая. Футболист в соцсетях опубликовал ролик, в котором предстал в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 матчах.