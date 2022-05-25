Во Франции начали выдавать талоны на питание

Власти французских городов начали выдавать населению сертификаты для оплаты продуктов

Власти французских городов начали раздавать населению талоны и сертификаты для оплаты продуктов. Об этом сообщает телеканал France 2.

Помощь начали оказывать в связи с ростом цен и падением покупательской способности, гражданам выдают талоны на 5, 20 и 30 евро. Отмечается, что администрации городов, которые выдают сертификаты и оказывают другие меры поддержки населению, инициатива обойдется в 37 миллионов евро. При этом повторная раздача талонов в случае продолжения роста цен не исключается.

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