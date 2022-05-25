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Во Франции начали выдавать талоны на питание

Власти французских городов начали выдавать населению сертификаты для оплаты продуктов

Фото: Caroline Blumberg / Reuters

Власти французских городов начали раздавать населению талоны и сертификаты для оплаты продуктов. Об этом сообщает телеканал France 2.

Помощь начали оказывать в связи с ростом цен и падением покупательской способности, гражданам выдают талоны на 5, 20 и 30 евро. Отмечается, что администрации городов, которые выдают сертификаты и оказывают другие меры поддержки населению, инициатива обойдется в 37 миллионов евро. При этом повторная раздача талонов в случае продолжения роста цен не исключается.

Ранее в Китае заявили, что ситуация на Украине и санкции против России спровоцировали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. Журналисты подчеркнули, что жители Европы уже ощутили на себе последствия кризиса. Некоторые европейцы даже начали переживать, что не смогут питаться три раза в день, рассказали в издании.

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам.

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Варвара Кошечкина
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