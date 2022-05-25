ООН призвала КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности

Генсек ООН Гутерриш призвал КНДР соблюдать резолюции СБ и вернуться к переговорам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Пхеньян соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Требование прозвучало в связи с недавними ракетными пусками КНДР. «Дипломатическое взаимодействие остается единственным путем для достижения мира, полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что Пхеньян провел испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям. Работа над подготовкой к очередным ядерным испытаниям шла не на ядерном полигоне Пхунгери, заявили в Сеуле. Пока неизвестно, когда именно в Пхеньяне собираются проводить ядерные испытания.

Также Северная Корея уже в четвертый раз за месяц провела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.