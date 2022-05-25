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Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар заявил, что хочет остаться в клубе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в интервью YouTube-каналу Oh My Goal прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«На данный момент мне никто ничего не говорил, но я совершенно точно хочу остаться в ПСЖ», — заявил футболист. Он выразил намерение отработать действующий контракт, который истекает летом 2025 года.

11 марта сообщалось, что руководство ПСЖ задумалось о продаже Неймара. Владелец команды, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, оказался недоволен игрой бразильца, который не проявил себя в последних матчах сезона. Убыток французской команды от продажи 30-летнего форварда может составить 132 миллиона евро.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды форвард четырежды стал чемпионом Франции и трижды — обладателем Кубка страны.

Дарья Коршунова
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