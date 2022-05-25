Стал известен первый в истории победитель Лиги конференций

«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций, выиграв у «Фейеноорда»

Итальянская «Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке сезона-2021/2022 команда одержала победу над нидерландским «Фейеноордом». Встреча прошла в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минут забил полузащитник Николо Дзаньоло.

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо стал первым в истории тренером, который приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Лигу чемпионов португалец выигрывал с «Порту» и итальянским «Интером», а Лигу Европы — с английским «Манчестер Юнайтед».

«Рома» выиграла первый турнир с 2008 года. Последним трофеем до этого был Кубок Италии в сезоне-2007/2008. В международном турнире они побеждали в 1961 году, став обладателями Кубка Ярмарок.

Лига конференций была учреждена в этом сезоне. В полуфинале «Рома» взяла верх над английским «Лестером». Голландцы переиграли французский «Марсель».

