Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Уго Дельен
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Айла Томлянович
1:2
Завершен
Варвара Грачёва
Ролан Гаррос (ж)
Каролин Гарсия
2:1
Завершен
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
СКА-Хабаровск
1:0
Завершен
Химки
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Оренбург
2:2
Завершен
Уфа
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Рома
1:0
Завершен
Фейеноорд
Лига конференций|Финал
Спорт

Стал известен первый в истории победитель Лиги конференций

«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций, выиграв у «Фейеноорда»

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью

Итальянская «Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке сезона-2021/2022 команда одержала победу над нидерландским «Фейеноордом». Встреча прошла в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минут забил полузащитник Николо Дзаньоло.

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо стал первым в истории тренером, который приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Лигу чемпионов португалец выигрывал с «Порту» и итальянским «Интером», а Лигу Европы — с английским «Манчестер Юнайтед».

«Рома» выиграла первый турнир с 2008 года. Последним трофеем до этого был Кубок Италии в сезоне-2007/2008. В международном турнире они побеждали в 1961 году, став обладателями Кубка Ярмарок.

Лига конференций была учреждена в этом сезоне. В полуфинале «Рома» взяла верх над английским «Лестером». Голландцы переиграли французский «Марсель».

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Киев заявил об «ударе в спину» со стороны Запада
Зеленский раскритиковал Киссинджера за его позицию по Украине
Google отключит в России часть серверов
У столкнувшейся с горой атомной подлодки США отказал носовой ГАК
Отмену ЕГЭ после отказа России от Болонской системы назвали возможной
Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией
Психолог назвала способ решения школьных конфликтов
Китайская экономика столкнулась с новой проблемой
Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США
Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.