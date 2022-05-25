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Иностранные велогонщики поддержали отстраненных россиян

Участники велогонки «Джиро д'Италия» выступили в поддержку отстраненных от стартов россиян

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Участники многодневной велогонки «Джиро д'Италия» выступили в поддержку отстраненных от международных соревнований россиян из команды «Газпром-Русвело». Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (СРА).

24 мая спортсмены вышли на старт 16-го этапа многодневной гонки в браслетах с надписью «Почему?». «Почему одни могут участвовать в гонках, а другие нет? Это затронуло 53 семьи, в общей сложности 164 человека, в основном европейцев, которые в одночасье оказались без работы, без зарплаты, без настоящего и без будущего в велоспорте», — заявили в ассоциации.

В организации подчеркнули, что спорт должен оставаться вне политики. «Спорт объединяет, а не разделяет. Право на работу этих спортсменов было лишено без всякой причины, и мы как ассоциация считаем, что должны защищать его», — отмечается в заявлении.

1 марта Международный союз велосипедистов (UCI) запретил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Команды из этих стран, в том числе «Газпром-Русвело», были лишены лицензий.

Дарья Коршунова
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