Опубликованы кадры брошенной украинскими военными боевой техники

«Известия» показали брошенную украинскими военными боевую технику

В результате отступления украинских военнослужащих на передовой осталась брошенной различная боевая техника в исправном состоянии. Кадры трофейных танков, бронеавтомобилей и прочих боевых машин заснял корреспондент «Известий».

«Они при виде нас технику бросают и отходят. Техника, конечно, похуже, но обязательно послужит», — цитирует издание одного из российских солдат.

При получении вооружения в свое распоряжение ВС России передают его специальным батальонам для анализа, который определяет, подлежит ли техника ремонту или ее нужно разобрать на запчасти.

Отмечается, что группа ремонтного батальона чаще всего встречает в своей мастерской боевые машины пехоты. При условии, что можно обойтись несложными манипуляциями, техника восстанавливается и поставляется на передовую. В ином случае детали разобранной техники используются для других машин.

Как правило, уже готовое боеспособное вооружение, не требующее никакого ремонта, подготавливают согласно стандартам, перекрашивая и оснащая опознавательными знаками специальной военной операции, после чего также используют на поле боя.

Ранее Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент ракетных ударов по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье, где выпускались двигатели для боевой авиации Украины.