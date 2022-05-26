В МИД оценили состояние договора с НАТО фразой из «Буратино»

Глава департамента МИД Кобринец оценил состояние договора с НАТО фразой из «Буратино»

Состояние Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года можно описать фразой из «Буратино» — «скорее жив, чем мертв». Так ситуацию вокруг ключевого договора России с НАТО оценил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

В интервью «Ленте.ру» дипломат напомнил, что документ был заключен 25 лет назад при совершенно других геополитических обстоятельствах. «Тогда еще была надежда, что европейская система безопасности будет выстроена на справедливой, равноправной основе», — отметил он.

По его словам, после 2014 года НАТО по собственной инициативе прекратила сотрудничество с Россией по гражданской и военной линии, свернула взаимодействие в рамках Совета Россия-НАТО и не отреагировала на российские озабоченности в связи расширением альянса. «К чему это привело, мы видим. Россия такого сценария не хотела», — подчеркнул Кобринец.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия-НАТО «мертв». Она отметила, что время взаимодействия с Москвой прошло и призвала выработать новый подход к безопасности в Европе. В начале мая председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО.

В повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» фразу «Пациент скорее мертв, чем жив» произносит знаменитый доктор Сова, осмотрев потерявшего сознание Буратино. Ему возражает фельдшерица Жаба: «Пациент скорее жив, чем мертв». Компромисс находит народный знахарь Богомол: «Одно из двух, или пациент жив, или он умер».