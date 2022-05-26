Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД оценили состояние договора с НАТО фразой из «Буратино»

Глава департамента МИД Кобринец оценил состояние договора с НАТО фразой из «Буратино»
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состояние Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года можно описать фразой из «Буратино» — «скорее жив, чем мертв». Так ситуацию вокруг ключевого договора России с НАТО оценил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

В интервью «Ленте.ру» дипломат напомнил, что документ был заключен 25 лет назад при совершенно других геополитических обстоятельствах. «Тогда еще была надежда, что европейская система безопасности будет выстроена на справедливой, равноправной основе», — отметил он.

По его словам, после 2014 года НАТО по собственной инициативе прекратила сотрудничество с Россией по гражданской и военной линии, свернула взаимодействие в рамках Совета Россия-НАТО и не отреагировала на российские озабоченности в связи расширением альянса. «К чему это привело, мы видим. Россия такого сценария не хотела», — подчеркнул Кобринец.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
Сегодня
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия-НАТО «мертв». Она отметила, что время взаимодействия с Москвой прошло и призвала выработать новый подход к безопасности в Европе. В начале мая председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО.

В повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» фразу «Пациент скорее мертв, чем жив» произносит знаменитый доктор Сова, осмотрев потерявшего сознание Буратино. Ему возражает фельдшерица Жаба: «Пациент скорее жив, чем мертв». Компромисс находит народный знахарь Богомол: «Одно из двух, или пациент жив, или он умер».

Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В США признали провальными попытки сделать Россию изгоем
Стилист назвала главные тренды предстоящего лета
Две учительницы и выпускница подрались на последнем звонке в российской школе
В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Запорожье заявили о потере Украиной Азовского моря навсегда
В МИД призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
В Госдуме оценили позицию России по украинским территориям
Российские судебные приставы предстанут перед судом за хищения
Южная Корея отправит очередную партию помощи Украине
Россиянам рассказали о самых популярных уловках мошенников в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.