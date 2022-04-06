Глава МИД Великобритании сочла «мертвым» акт Россия–НАТО

Глава МИД Британии Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО от 1997 года. Ее слова передает агентство PA, сообщает ТАСС.

«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения», — цитирует Трасс агентство. Ожидается, что мнение об акте она выскажет в ходе рабочего ужина в рамках встречи руководителей МИД стран–членов НАТО, который пройдет 6 апреля в Брюсселе.

Кроме того, глава МИД Британии намерена призвать страны альянса усилить санкции против России и продолжать поставки вооружений на Украину. Помимо этого, по ее мнению, НАТО должно оказывать большую помощь для Грузии, Молдавии, Финляндии и Швеции.

Согласно Основополагающему акту Россия–НАТО, обе стороны перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

В марте Лиз Трасс предложила странам Запада изменить подход к сдерживанию недружественных стран, являющихся потенциальными агрессорами. Помимо отказа от стратегической зависимости, она призвала союзников увеличить оборонные расходы и усилить сдерживающий потенциал НАТО.