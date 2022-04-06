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Глава МИД Великобритании сочла «мертвым» акт Россия–НАТО

Глава МИД Британии Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО от 1997 года. Ее слова передает агентство PA, сообщает ТАСС.

«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения», — цитирует Трасс агентство. Ожидается, что мнение об акте она выскажет в ходе рабочего ужина в рамках встречи руководителей МИД стран–членов НАТО, который пройдет 6 апреля в Брюсселе.

Кроме того, глава МИД Британии намерена призвать страны альянса усилить санкции против России и продолжать поставки вооружений на Украину. Помимо этого, по ее мнению, НАТО должно оказывать большую помощь для Грузии, Молдавии, Финляндии и Швеции.

Согласно Основополагающему акту Россия–НАТО, обе стороны перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

В марте Лиз Трасс предложила странам Запада изменить подход к сдерживанию недружественных стран, являющихся потенциальными агрессорами. Помимо отказа от стратегической зависимости, она призвала союзников увеличить оборонные расходы и усилить сдерживающий потенциал НАТО.

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Марина Совина
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