Глава МИД Великобритании сочла «мертвым» акт Россия–НАТО
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО от 1997 года. Ее слова передает агентство PA, сообщает ТАСС.
«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения», — цитирует Трасс агентство. Ожидается, что мнение об акте она выскажет в ходе рабочего ужина в рамках встречи руководителей МИД стран–членов НАТО, который пройдет 6 апреля в Брюсселе.
Кроме того, глава МИД Британии намерена призвать страны альянса усилить санкции против России и продолжать поставки вооружений на Украину. Помимо этого, по ее мнению, НАТО должно оказывать большую помощь для Грузии, Молдавии, Финляндии и Швеции.
Согласно Основополагающему акту Россия–НАТО, обе стороны перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.
В марте Лиз Трасс предложила странам Запада изменить подход к сдерживанию недружественных стран, являющихся потенциальными агрессорами. Помимо отказа от стратегической зависимости, она призвала союзников увеличить оборонные расходы и усилить сдерживающий потенциал НАТО.