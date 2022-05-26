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Спорт

В России захотели создать киберспортивные роты

В Госдуме заявили о планах создания киберспортивных рот для альтернативной службы в армии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что в России планируется создание киберспортивных рот для альтернативной службы в армии. Его слова приводит РИА Новости.

Хамитов рассказал, что в Госдуме намерены проработать меры государственной поддержки для киберспортсменов, в число которых входят льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, а также создание киберспортивных рот. По мнению депутата, в законодательство необходимо внести понятие «дистанционные соревнования», которое легализует проведение киберспортивных турниров онлайн.

В апреле этого года Федерация компьютерного спорта России (ФКС) в ходе заседания рабочей группы Госдумы попросила для киберспортсменов отсрочку от армии. По их мнению, навыки спортсменов могут пригодиться для работы с современным вооружением.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

Анастасия Борисова
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