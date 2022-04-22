Для российских киберспортсменов попросили отсрочку от армии

Федерация компьютерного спорта России попросила отсрочку от армии для киберспортсменов

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) в ходе заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту подготовила насколько предложений. Об этом ТАСС рассказал глава федерации Дмитрий Смит.

Организация попросила для киберспортсменов отсрочку от армии. «Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», — заявил Смит.

По его мнению, навыки спортсменов могут пригодиться для работы с современным вооружением. «Там, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине», — отметил функционер.

Кроме того, ФКС предложила предоставить киберспортсменам возможность внеконкурсного отбора в университеты в качестве поощрения за высокие результаты в международных соревнованиях. Это касается специалитета и бакалавриата.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.