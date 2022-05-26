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Спорт

Вяльбе прокомментировала поражение на выборах в совет FIS

Глава ФЛГР Елена Вяльбе призвала не делать трагедию из ее поражения на выборах в совет FIS

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала поражение на выборах в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ее слова приводит РИА Новости.

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что все должно быть политизировано. Звучал призыв отовсюду нас отключить», — поделилась она. Вяльбе призвала не делать из поражения трагедию и продолжать работать. Она пояснила, что ФЛГР остается членом FIS, но без права голоса в совете.

Ранее 26 мая в рамках конгресса FIS в Милане прошли выборы в совет организации. В ходе голосования Вяльбе набрала 48 из 115 голосов. Против кандидатуры россиянки выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон.

Вяльбе вошла в состав совета FIS летом 2021 года. С 2010-го она возглавляет ФЛГР. За свою спортивную карьеру лыжница завоевала три олимпийских золота и четырнадцать раз побеждала на чемпионатах мира.

Дарья Коршунова
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