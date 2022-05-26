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Спорт

Вяльбе отказались переизбрать в совет Международной федерации лыжного спорта

Елену Вяльбе отказались переизбрать в совет Международной федерации лыжного спорта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе отказались переизбрать в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы проходили в рамках конгресса организации в Милане. Против кандидатуры россиянки выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон.

В апреле Хаапасалми заявил, что в Финляндии решительно осуждают ее кандидатуру и не собираются избирать ее в состав правления FIS. В ответ Вяльбе сказала, что в любом случае подаст документы на выборы.

Вяльбе вошла в состав совета FIS летом 2021 года. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. За свою спортивную карьеру лыжница завоевала три олимпийских золота и четырнадцать раз побеждала на чемпионатах мира.

На данный момент российские спортсмены отстранены от международных турниров. Запрет FIS действует с 1 марта.

Анастасия Борисова
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