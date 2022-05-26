В Международной федерации хоккея высказались о будущем российских команд

Глава IIHF Тардиф понадеялся на скорое возвращение россиян на международные соревнования

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о будущем российских команд. Его цитирует ТАСС.

Тардиф понадеялся на скорое возвращение россиян на международные соревнования. «Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций. Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью», — поделился он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия России на чемпионате мира по хоккею. Специалист оценила турнир фразой «это недохоккей какой-то». Она отметила, что Россия является одним из лидеров в этом виде спорта.

IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022. На турнире в Финляндии их заменили сборные Франции и Австрии.