ВМФ России предоставит запчасти для реставрации первой атомной подлодки СССР

ВМФ России предоставит оригинальные запчасти для реставрации атомной подлодки К-3

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 «Ленинский Комсомол», которая является первой советской АПЛ, получит оригинальные запасные части. Военно-морской флот (ВМФ) России предоставит детали для реставрации. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, передает ТАСС.

«Сейчас разговаривали с ВМФ, узнали, что они нам дадут запасные части оригинальные, которые не будут обновлены, не будут новоделом, а будут именно того времени», — рассказала она.

К-3 станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Подводную лодку перевезут на место вечной стоянки летом. Шойгу отметила, что в процессе реставрации подлодки специалисты воссоздадут оригинальные интерьеры К-3.

Сейчас подводная лодка находится на Кронштадтском морском заводе. Летом ее отбуксируют к Выборгу, а оттуда доставят к причалу в Кронштадте. После этого пройдет перевозка АПЛ по улицам города к зданию будущего музея.

Подводную лодку К-3 проекта 627 «Кит» спустили на воду в 1957 году. Советская субмарина стала третьей атомной подводной лодкой в мире. АПЛ К-3 вывели из состава Северного флота в 1991 году.

В сентябре 2021 года атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол» прибыла в Санкт-Петербург.