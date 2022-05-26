Дисквалифицированный за букву Z российский гимнаст отказался возвращать медаль

Дисквалифицированный гимнаст Иван Куляк отказался возвращать медаль этапа Кубка мира

Российский гимнаст Иван Куляк отказался возвращать медаль этапа Кубка мира, пока не будет вынесено окончательное решение по поводу его дисквалификации. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Ваня, может быть, нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение», — заявил Титов. Он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться отмены наказания для гимнаста.

18 мая Куляк был дисквалифицирован на один год за выход с буквой Z на груди во время церемонии вручения медалей на этапе Кубка мира в Катаре. В ходе дела отмечалось, что спортсмен нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент. ФСГР намерена подать апелляцию на дисквалификацию Куляка.

Куляк является чемпионом России по спортивной гимнастике среди юниоров. На его счету также серебро Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

