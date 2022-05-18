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Спорт

Российского гимнаста дисквалифицировали на год за выход с буквой Z на груди

Чемпион РФ по гимнастике Куляк дисквалифицирован на год за выход с буквой Z на груди

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк был дисквалифицирован на один год за выход с буквой Z на груди во время церемонии вручения медалей на этапе Кубка мира в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат».

Решение принял фонд гимнастической этики (GEF). Отмечается, что спортсмен нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент.

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Иван Куляк также должен вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 евро.

В отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких нарушений не было выявлено, заявили в Международной федерации гимнастики.

6 марта российский гимнаст Иван Куляк нанес на форму букву Z перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре. В результате Международная федерация гимнастики (FIG) начала расследование в отношении спортсмена, речь шла в том числе о пожизненной дисквалификации.

Марина Совина
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