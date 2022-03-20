FIG призвала дисквалифицировать нанесшего на форму букву Z российского гимнаста

В FIG призвали дисквалифицировать на год нанесшего на форму букву Z гимнаста Ивана Куляка

Международная федерация гимнастики (FIG) призвала дисквалифицировать на один год российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом ТАСС рассказала тренер национальной сборной Валентина Родионенко.

«Международная федерация приняла такое решение под нажимом украинцев, а некоторые из них вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, которые надеются на то, что отобьют нас, но я сама сомневаюсь в таком исходе дела», — поделилась она. Родионенко отметила, что отстранение также коснется ее, как руководителя российской делегации на турнире в Катаре, и выводящего тренера Игоря Калабушкина.

Родионенко добавила, что окончательное решение должна принять дисциплинарная комиссия Независимого Фонда гимнастической этики. «Отведено три недели на все, они хотят как можно быстрее завершить рассмотрение дела. Решение должно быть принято в конце марта», — заявила она.

6 марта Куляк нанес на форму букву Z перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре. С этим символом на груди спортсмен получил бронзовую медаль, завоеванную в упражнениях на параллельных брусьях.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Решение вступило в силу 7 марта, поэтому россияне приняли участие в этапе Кубка мира в Катаре в качестве нейтральных атлетов.