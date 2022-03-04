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Спорт

Российских гимнастов отстранили от международных турниров

Российским гимнастам запретили принимать участие в международных соревнованиях

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российских гимнастов отстранили от международных турниров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG. Также не будут допущены судьи и официальные лица из России. Решение вступит в силу 7 марта.

1 марта сообщалось, что российские гимнасты смогут выступить на предстоящем Кубке мира в Катаре. Международная федерация гимнастики (FIG) отклонила протест украинской стороны и разрешила россиянам участвовать в соревнованиях.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие.

Дарья Коршунова
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