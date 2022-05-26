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МИД России усомнился в использовании топлива Запорожской АЭС для ядерного оружия

МИД РФ усомнился в использовании топлива на Запорожской АЭС для создания ядерного оружия

Фото: РИА Новости

Топливо, находящееся на Запорожской атомной электростанции (АЭС), вряд ли можно использовать для создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ (отработавшее ядерное топливо — прим. «Ленты.ру») плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия», — усомнилась дипломат в такой возможности.

Вместе с тем Захарова отметила оправданность взятия российскими военнослужащими АЭС под охрану в целях предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил, что на территории АЭС находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Он также добавил, что агентство хочет быть уверенным, что эти запасы не пропали.

В ответ оператор АЭС Украины «Энергоатом» сообщил, что на Запорожской АЭС не хранились и не хранятся ни уран, ни плутоний, которые можно использовать в военных целях. По данным Киева, на АЭС хранятся тепловыделяющие сборки, «но это совсем другая история».

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Алина Гончарова
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