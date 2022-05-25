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Киев ответил на заявление о тоннах урана и плутония на Запорожской АЭС

«Энергоатом» назвал фейком информацию о десятках тонн урана и плутония на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС. Фото: РИА Новости

Информация журналиста The Wall Street Journal Лоуренса Нормана, сообщившего со ссылкой на МАГАТЭ о десятках тонн обогащенного урана и плутония, находившихся на Запорожской АЭС, является фейковой. Об этом говорится в сообщении оператора АЭС Украины «Энергоатома».

«На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было использовать в военных целях, не сохранялись и не хранятся», — утверждает компания.

По данным Киева, на АЭС хранятся тепловыделяющие сборки, «но это совсем другая история, и она называется — ядерное топливо, которое, конечно, есть на всех АЭС мира». Кроме того, сообщили в «Энергоатоме», на станции в специальном сухом хранилище содержится отработавшее ядерное топливо, которое не касается «озвученной чепухи».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил, что на территории АЭС находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.

Заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что если здесь не допущена экономическая ошибка, дальше возникает вопрос о степени обогащения плутония и урана. «Например, если мы говорим об уране, то для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80 процентов, в то время как в атомных энергоблоках, как правило, используют обычный уран, обогащенный до 2-5 процентов», — объяснил он.

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Варвара Кошечкина
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