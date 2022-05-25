На Запорожской АЭС оказалось достаточно урана для производства ядерного оружия

Специалист по энергетике Кондратьев: на ЗАЭС урана достаточно для создания ядерного оружия

Запасы обогащенного урана и плутония на территории Запорожской АЭС в Энергодаре являются избыточными, такие объемы могут быть достаточными для производства ядерного оружия, допустил в разговоре с «Лентой.ру» курирующий проекты в сфере атомной промышленности замруководителя департамента в Институте энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он добавил, что это ставит под вопрос дееспособность таких контролирующих организаций как МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии).

На территории Запорожской АЭС в Энергодаре находилось порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман. Он сослался на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, сделанное на Давосском экономическом форуме. По его словам, агентство хочет быть уверенным, что запасы ядерного топлива не пропали.

«Вопрос степени обогащения»

«30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана — это очень много, — сказал Кондратьев. — Возникает даже вопрос, не допущена ли здесь какая-то арифметическая ошибка. Дальше вопрос о степени обогащения плутония и урана».

Если мы говорим об уране, то для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80 процентов, в том время как в атомных энергоблоках, как правило, используют обычный уран, обогащенный до 2-5 процентов. Но в Иране, например, вопросы международного сообщества вызывал уже уран, обогащенный до 20-25 процентов Cергей Кондратьев специалист по энергетике

Специалист подчеркнул, что необходимо дождаться подтверждения изложенной журналистом информации, а также подробностей об инциденте. Он добавил, если история подтвердится, ключевым станет вопрос о том, каким образом были получены материалы для наработки такого объема обогащенного урана и плутония, которые попадают под договор о нераспространении ядерного оружия.

«Украина, как участник международных соглашений, должна будет дать пояснения. Ситуация, конечно, может сложиться достаточно непростая. Потому что, например, "ТВЭЛ", поставляющий ядерное топливо, забирает обратно отработанный материал. Это правило четко выполняется, не позволяя стране-получателю проводить манипуляции, которые могут нарушить договор о нераспространении», — объяснил Кондратьев.

Вместе с тем, другой поставщик, Westinghouse, не забирал отработанные отходы за пределы Украины. Для этого в стране строился специальный объект в чернобыльской зоне, который должен был обеспечивать длительное хранение.

Но это все равно не снимает с Westinghouse и госинспекции в области ядерной энергетики Украины вопросов о том, насколько они контролировали ситуацию с обращением с ядерным топливом и отработанными материалами Cергей Кондратьев специалист по энергетике

Поиск виноватых

30 тонн, как заметил Кондратьев, не возникают за один-два месяца. Соответственно, речь шла о длительном управляемом процессе. А, исходя из того, что такие материалы должны находиться под тщательным контролем и учетом, в курсе ситуации должны были быть и «Энергоатом», и поставщик ядерных материалов.

Но возможны, конечно, разные варианты. Может, не Westinghouse, а кто-то третий обеспечивал поставки. Вопрос еще и в том, насколько обогащенным был изначально поставляемый материал. Нужно, конечно, ждать дополнительных комментариев. Потому что это очень большие объемы, достаточные для производства ядерного оружия Cергей Кондратьев специалист по энергетике

«Но необходимо еще выяснить структуру ядерных материалов, как они хранились, как нарабатывался этот обогащенный уран, ввозился ли он в Запорожскую АЭС обогащенным или манипуляции проводились уже на атомной станции. В любом случае все это очень серьезно», — уверен Кондратьев.

Если подозрения подтвердятся, то, по его словам, это станет серьезным сигналом о дееспособности МАГАТЭ и Евратома в вопросе осуществления контроля за нераспространением ядерного оружия.

«На протяжении 15 лет все усилия МАГАТЭ сводились к тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. И теперь выясняется, что в самом центре Европы быстро разворачивались события, ставящие под угрозу весь контроль за нераспространением», — заключил эксперт.

Запорожская АЭС — одна из самых больших атомных электростанций в Европе. Ее строительство началось в 1979-м, а последний, шестой энергоблок начал работать в 1996-м. «Ижорские заводы» в России изготовили все блоки станции.