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Назван способ за секунды натереть сыр

Mirror: пармезан в болоньезе можно измельчать с помощью блендера

Фото: Brands&People / Unsplash

Фуд-блогерша Джорджи Халфакри, ведущая популярный TikTok-аккаунт под никнеймом @georgiehalfacree, назвала неочевидный способ за секунды натереть пармезан для спагетти болоньезе и избежать мелких травм пальцев. На ее видеоролик обратило внимание издание Mirror.

Халфакри подсказала, что измельчать заранее разломанный на несколько кусочков сыр можно с помощью блендера. «Я всегда делаю так с пармезаном. Гораздо проще, чем терка, и без каких-либо добавок, как бывает с натертым сыром из магазина», — комментирует она.

Ролик собрал около 1,8 миллиона просмотров и 57 тысяч лайков. Комментаторы написали, что уже опробовали способ, и он правда оказался удобным.

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Александра Лисица
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