Глава ЛНР Пасечник заявил о взятии НМ под контроль 95 процентов территории республики

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция (НМ) ЛНР взяла под контроль 95 процентов территории республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день территория ЛНР освобождена практически на 95 процентов», — заявил глава республики.

25 мая подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики и Вооруженные силы (ВС) России взяли в оперативное окружение город Северодонецк. По его словам, выехать из города можно только по одному мосту, который находится под огневым контролем союзных войск.

Кроме того, силы НМ ЛНР, по словам Марочко, взяли под оперативное окружение города Золотое и Горское. Окружить их удалось благодаря взятию под контроль поселка Тошковка.