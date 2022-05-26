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Поврежденную вандалом картину Репина назвали «хронически больной»

Реставратор заявила, что поврежденная картина Репина считалась «хронически больной»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Поврежденную вандалом картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» назвали «хронически больной». Об этом сообщает РИА Новости.

Реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская, принимавшая участие в восстановлении полотна, заявила, что работа считалась проблемной, так как еще с 1920-х годов на ней «начали происходить изменения состояния сохранности», а недавняя реставрация показала, что толщина лакового слоя на картине в несколько раз превышала толщину слоя с краской. Как пояснила Орловская, из-за лака началось отслоение краски.

23 мая стало известно, что в Третьякову вернули полотно «Иван Грозный и его сын Иван». Реставрация картины длилась четыре года.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая 2018 года перед самым закрытием музея. Посетитель Игорь Подпорин прорвался в пустой зал Ильи Репина и ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван». В результате холст был порван в трех местах, кроме того, пострадала авторская художественная рама.

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Марина Погосян
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